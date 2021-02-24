"Белоруснефть" в 2020 году добыла на 20 тыс. т черного золота больше, чем в 2019-м

24 февраля, Хойникский район /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Беларуси добыли на 20 тыс. т нефти больше, чем в 2019-м. Такую динамику привел журналистам заместитель генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петр Повжик, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии год от года наращивают показатели добычи углеводорода. "Последние пять лет идем с постоянным ростом добычи нефти. В 2020 году прирост по сравнению с 2019-м составил 20 тыс. т. Стараемся сохранять динамику как за счет добычи на уже зрелых, разрабатываемых месторождениях, привлечения современных технологий, так и за счет добычи на вновь открываемых месторождениях", - рассказал Петр Повжик.

С учетом открытия нового месторождения в Хойникском районе плановая добыча в 2021 году прогнозируется на уровне 1,73 млн т.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. С 1966 по 2021 год в Беларуси добыто свыше 138 млн т нефти, пробурено более 7 млн м горных пород. Как подчеркивают на предприятии, впереди еще много планов и перспектив.-0-