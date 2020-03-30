"Белоруснефть" завершит модернизацию склада хранения нефтепродуктов в Мозыре во втором полугодии

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Модернизацию Мозырского товарного участка (производственного подразделения РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт") планируется завершить во втором полугодии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Техническое обновление предусматривает реконструкцию станции налива в автоцистерны, модернизацию системы улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов. Предполагается обновить ключевые участки, установить дополнительное технологическое и противопожарное оборудование, усовершенствовать систему автоматизации и цифровой связи. "Это повысит качество обслуживания клиентов, увеличит точность приемно-отпускных операций при обороте нефтепродуктов, обеспечит более высокий уровень промышленной, пожарной и экологической безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Постепенно включается в технологическую схему новая установка по рекуперации паров, завершается модернизация технологических трубопроводов и оборудования налива. "Проект реализуется без остановки основных работ, предусмотрены лишь краткосрочные перерывы на время проведения огневых и газоопасных работ", - уточнили на предприятии. Также в плане - монтаж санитарно-бытового здания, благоустройство территории. Выполнено более трети запланированного объема.

Мозырский товарный участок построен в 1981 году. В 2008 здесь провели масштабную реконструкцию, сейчас реализуется очередной этап технического и технологического обновления. Мозырский товарный участок РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" - современная нефтебаза, куда по трубопроводу от ОАО "Мозырский НПЗ" поступают нефтепродукты. Общая емкость резервуарного парка составляет 7,4 тыс. кубометров, налажен выпуск брендового бензина с присадками.-0-