Белорусов всегда будет объединять благодарность ветеранам за их великий подвиг - Турчин

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов всегда будет объединять глубокое почтение и безграничная благодарность ветеранам за защиту родной земли, родного дома и народа - за День Победы. Об этом сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время возложения цветов к мемориальному комплексу "Курган Славы" в Смолевичском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие представители органов исполнительной власти, общественных объединений, ветераны Вооруженных Сил, жители столицы и региона.

"Священная дата для каждого белоруса - 9 мая 1945 года. Она вместе с нами, когда мы совершаем первые шаги, произносим первые слова, видим улыбки родителей, взрослеем. И даже когда каждый из нас выбирает свой путь, нас всегда объединяет торжество Великой Победы, - сказал Александр Турчин. - Сегодня миллионы людей по всему миру, по всей стране склоняют головы в знак глубочайшего уважения и вечной памяти героям. Простым людям - мужчинам и женщинам, старикам и детям, которые в далеком 1941 году все как один, не жалея себя, плечом к плечу встали на защиту своей Родины, которые ни на секунду не опустили руки и на протяжении мучительно долгих лет изо дня в день совершали величайший подвиг - защищали родную землю, родной дом и народ. Победили, поэтому в эти майские дни миллионы белорусов с раннего утра и до поздней ночи идут к памятникам и обелискам, местам воинской славы, братским могилам, чтобы отдать дань памяти великому подвигу, чтобы еще раз сказать - никогда больше, чтобы еще раз подчеркнуть - спасибо за то, что смогли".

Дорога жизни каждого ветерана - это ярчайший пример и неиссякаемый источник гордости для нации и будущих поколений свободных и независимых белорусов. Ведь отцы, деды и прадеды не только одолели оккупантов, но также вернувшись домой к разрушенным городам, сожженным деревням, еще раз совершили подвиг: возродили населенные пункты, вернули к жизни промышленные цеха, детские улыбки. "Сегодня у подножия величественного Кургана Славы - настоящего символа независимой страны - мы склоняем головы в их честь", - подчеркнул глава столичного региона.-0-

ФОТОФАКТ: Возложение цветов к мемориальному комплексу "Курган Славы"

Фото Рамиля Насибулина