Белорусская команда победила на международном слете юных спасателей-пожарных

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда победила на XVII Международном слете юных спасателей-пожарных, который проходил с 5 по 12 июля под Гомелем, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Беларусь представляла команда Могилевской области, завоевавшая победу на республиканском слете юных спасателей. Серебро международного состязания досталось команде Латвии. В тройке лидеров также юные спасатели-пожарные из Азербайджана.

Поприветствовать участников и наградить победителей приехал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Почетными гостями слета стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси Ахмед Мангуш Альтенейджи и руководители территориальных подразделений МЧС Беларуси.

В течение недели ребята из 14 стран проходили конкурсные испытания на базе специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. Участники слета показали свои знания, навыки и таланты в семи турах. Они предъявили "Визитную карточку", прошли "Пожарную эстафету", проверили свои силы в "Спортландии", продемонстрировали, как грамотно оказывать первую помощь. В нынешнем созыве ребята проявили себя и как спасатели на водах. Этот конкурс проходил в условиях бассейна лицея.

В международном формате слет проходил уже в 17-й раз. Его основная цель - поиск новых эффективных форм работы с молодежью в обучении навыкам спасания в различных чрезвычайных ситуациях, установление долгосрочного партнерства и сотрудничества между государственными, общественными и международными структурами в этой сфере, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.-0-