Белорусские дипломаты посадили 5 тыс. деревьев в Смолевичском районе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и сотрудники Министерства иностранных дел, Национального центра маркетинга, представители Ассоциации ветеранов дипломатической службы, а также члены их семей 20 апреля приняли участие в ежегодной республиканской акции "Неделя леса", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Белорусские дипломаты внесли свой посильный вклад в дело сохранения и преумножения лесного фонда, популяризацию бережного отношения к одному из главных природных богатств страны. Во время акции было высажено порядка 5 тыс. саженцев берез, елей и сосен на участке леса в 2 га в Смолевичском районе Минской области, пострадавшем от последствий урагана 2016 года", - рассказали в пресс-службе.

"Неделя леса" проводится в Беларуси каждый год. Главной целью акции является привлечение внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов. В 2019 году акция посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.-0-

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