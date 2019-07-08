Белорусские и китайские школьники представят друг другу культуру своих стран на встрече в Минске

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-образовательная встреча белорусских и китайских школьников состоится 9 июля в Минске и будет приурочена Году образования Беларуси в Китае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

"Гости из Поднебесной - а это 14 ребят из города Хэби провинции Хэнань в сопровождении 10 родителей и 5 педагогов-переводчиков - познакомятся с системой образования центрального региона и пообщаются в неформальной обстановке со школьниками Минщины. Это ребята, которые изучают китайский язык, активно участвуют в различных мероприятиях, посвященных культуре Китая. Программа встречи составлена так, чтобы дети смогли глубже проникнуться культурой народов двух стран. Даже совместный концерт включает как номера белорусских ребят, в том числе игру на традиционном китайском инструменте, так и выступления гостей из Поднебесной, которые постараются на свой лад интерпретировать наши национальные мотивы", - пояснила начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич.

Встреча состоится на базе Минского областного института развития образования. Детей ждет много увлекательного интерактива. Например, в игре-знакомстве они изучат основные факты о странах друг друга, а затем поучаствуют в своеобразной викторине "Узнай Беларусь. Узнай Китай".

Также участники международной встречи посетят экспозиции "Спадчына Беларусі", "Многоликий Китай". Для них будет работать фотозона "Я люблю Беларусь". Каждый сможет сделать аквагрим с национальным колоритом, изготовить сувенир в виде василька - символа Синеокой. Кроме того, ребята примут участие в мастер-классах по изготовлению белорусских традиционных кукол, украшений из фоамирана (декоративного пенистого материала), открыток в технике скрапбукинг.

Как отметила Татьяна Апранич, совсем скоро состоится и ответный визит: 21 школьник из Мядельского, Молодечненского, Борисовского, Стародорожского районов отправятся в Китай для участия в летнем лагере, который организуется для белорусских детей с 13 по 22 июля.-0-