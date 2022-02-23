Белорусские и кубинские парламентарии возложили цветы к монументу Победы в Минске

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии и их кубинские коллеги возложили цветы к монументу Победы в память о защитниках Отечества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
В церемонии, посвященной Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, приняли участие руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Кубы Сергей Клишевич, кубинская делегация во главе с депутатом Национальной ассамблеи Народной власти Республики Куба, генеральным директором "Мариэль" Аной Тересой Игарса и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа.
Ана Тереса Игарса Мартинес была впечатлена посещением Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, героической историей нашей страны и выразила желание кубинских коллег почтить память солдат, погибших в годы войны, защищая свою Родину. -0-