Белорусские медики делают все для каждого заболевшего - директор школы

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики в ситуации с новым коронавирусом делают все возможное, чтобы помочь каждому заболевшему. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор средней школы №51 Минска Галина Черник.

Собеседница подчеркнула, что доверяет медикам. "Считаю, они действительно на передовой и делают все возможное для того, чтобы помочь каждому заболевшему", - сказала она. "Ситуация складывается непростая, но каждый может на нее влиять: прислушиваться к рекомендациям медицинских работников, действительно соблюдать ту дистанцию, которую рекомендуют, мыть и обрабатывать руки", - добавила Галина Черник. Особое внимание нужно пожилым родственникам. Проявлять о них заботу сейчас лучше на расстоянии, помогая с продуктами, поддерживая постоянными телефонными звонками.

Директор школы прокомментировала ситуацию и в сфере образования. Галина Черник выразила уверенность, что каждый педагог сегодня готов приложить все усилия, чтобы обеспечить качественное образование в той форме, которая будет сейчас целесообразна.-0-