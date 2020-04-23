Белорусские нефтяники присоединились к флешмобу в поддержку врачей

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники дочерних предприятий и обособленных подразделений "Белоруснефти" присоединились к флешмобу в поддержку медиков. Нефтяники сделали на своих рабочих местах фото со словами благодарности врачам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Нестандартно подошли к теме сотрудники службы первичной подготовки исследования керна. С помощью этого материала изобразили хештег #дзякуймедыкам. Чтобы снять послание, на электроштабелере поднялись на почти 10-метровую высоту. "У нас было несколько вариантов реализовать идею, но решили сделать фото с высоты. Идея в том, что керн - это достояние нашей страны, его исследования помогают в поиске и добыче нефти. И наши медики - это тоже достояние Беларуси. Сейчас они выполняют самую сложную работу, а мы искренне говорим им спасибо. За надежду, терпение и поддержку. Это больше, чем профессия, это призвание", - подчеркнула начальник центра обработки, исследования и хранения керна Анна Ерошенко.

В целом инициативу геолога "БелНИПИнефть", заместителя председателя Совета молодых работников "Белоруснефти" Андрея Цыганкова провести флешмоб поддержали 10 обособленных подразделений и дочерних предприятий компании. "Нефтяники совместили два в одном. Выразили свою благодарность и поддержку медицинским работникам, которые спасают здоровье и жизни белорусов, и одновременно показали различные направления и специфику деятельности "Белоруснефти", - рассказали в пресс-службе.

Все фотоприветствия выполнены на рабочих местах: с площадок возле буровых установок, оборудования Белорусского газоперерабатывающего завода, в лабораториях, кернохранилище.

Нефтяники принимают меры по профилактике коронавирусной инфекции на АЗС и других объектах, а также помогают медучреждениям. Ранее коллектив "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" организовал обед для больницы в Борисове, "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" перевел деньги на покупку топлива для скорой помощи.-0-