Белорусские, польские и немецкие спасатели проведут совместные учения в Брестской области

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подразделение пожарной службы немецкой земли Бранденбург примет участие в тактико-специальных учениях по проекту "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Такая договоренность была достигнута во время визита делегации областного управления МЧС в округ Оберхавель земли Бранденбург ФРГ. Планируется, что учения пройдут на территории Брестской области в первой половине 2020 года. "Представители объединения пожарной службы округа были в числе наблюдателей на совместных учениях, которые мы проводили с польскими спасателями в июле этого года. Сейчас немецкие коллеги выразили желание непосредственно поучаствовать в учениях. Такой элемент взаимодействия важен для обмена передовым опытом", - подчеркнули в областном управлении МЧС.

Во время встреч в Германии представители органов государственного управления и пожарной службы округа подтвердили свою заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. В частности, председатель объединения пожарной службы округа Штеффен Шонфельд поблагодарил гостей за приглашение германской молодежной команды в Беларусь для участия в международном слете юных спасателей-пожарных, высоко оценив уровень организации мероприятия. В свою очередь хозяева намерены пригласить команду белорусских юных спасателей-пожарных в ФРГ с ответным визитом в июне 2020 года.

Возможности укрепления сотрудничества пожарных аварийно-спасательных служб обсуждались и на рабочей встрече с министром внутренних дел земли Бранденбург Карлом-Хайнцем Шретером. Министр положительно охарактеризовал развитие двусторонних отношений, поддержав белорусскую инициативу по подготовке и реализации совместных проектов международной технической помощи.

Брестские спасатели ознакомились с организацией деятельности отдела федеральной полиции в городе Блумберг, побывали в музеях пожарной техники, пожарных аварийно-спасательных частях в Берлине и Либенвальде. В немецкой столице делегация посетила центр оперативного управления, в который поступают сообщения по линии полиции, пожарной и медицинской служб. Гостям из Беларуси рассказали об организационно-структурном построении центра, особенностях реагирования на различные чрезвычайные ситуации, продемонстрировали технику и оборудование.-0-