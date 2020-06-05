Белорусские школьники во время каникул сыграют в аграрную бизнес-игру

5 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Юрцевской школе Оршанского района вместе с командой проекта "Школьный сад" разрабатывают игру для школьников "Приключения растений", сообщили БЕЛТА в ОО "Белорусский зеленый крест".

Во время летних каникул ребята смогут открыть для себя такие, казалось бы, знакомые растения, как картофель, огурец, помидор, лук, морковь и свекла. "Исходно игра рассчитана на один день, но коллектив школы предложил расширить первоначальный замысел и провести целую "неделю растений". До конца июня почти каждый день школьного лагеря будет посвящен одному растению. Картошка, огурец, помидор, лук, морковь, свекла - этот список для игры составили в Юрцевской школе. За день, посвященный одной культуре, школьники посетят разные станции - "историко-географическую", "биологическую", "литературную", "художественную", "кулинарную" и "огородную". Команда проекта готовит тематические задания. К концу дня каждый школьник соберет свой дневник растения", - отметили в Белорусском зеленом кресте.

После прохождения станций школьники вместе заполнят ассоциативную карту, помогая друг другу обобщить полученные за день знания. Благодаря карте в конце дня можно будет отыскать клад и найти драгоценные семена растений. "После апробации игры в школах Беларуси, а уже известно, что ее планируют проводить в Брагинском, Светлогорском и Ушачском районах, она будет предложена партнерам проекта в Украине и Молдове", - отметили организаторы.

Методика и материалы игры разрабатываются так, чтобы их можно было адаптировать к разным возрастным группами и количеству участников, поменять стратегию игры для определенного сезона и конкретной ситуации в каждой школе.

Игра разрабатывается по проекту "EU4Youth: "Школьный сад" для развития сельскохозяйственного предпринимательства", финансируемому Европейским союзом. Одно из направлений проекта - показать школьникам потенциал агротуризма как сельского бизнеса. Игра рассматривается как учебный материал для тренинговой программы по агротуризму.-0-