Белорусские ученые восстановили бывшее убыточное предприятие, а теперь выводят уникальных коров

30 октября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые работают над выведением в стране красной датской коровы. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2015 году Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил передать отстающее производственное предприятие "Устье" Оршанского района Национальной академии наук. В советские годы хозяйство было одним из самых передовых, но со временем пришло в запустение. "Мы его приняли в очень неприглядном виде. Начали восстановление с растениеводства: выровняли и укрупнили поля, разработали новую систему севооборота, дали новейшие сорта. Получили хорошую продуктивность, и это дало возможность восстановить отрасль животноводства, - рассказал журналистам председатель президиума НАН Владимир Гусаков. - Сейчас хозяйство становится на ноги, самостоятельно зарабатывает деньги".

На предприятии были реконструированы все животноводческие помещения и построен новый молочно-товарный комплекс "Устенский". Белорусские специалисты разработали особые технологии содержания коров и ухода за ними. Молочно-товарный комплекс вступил в строй в конце прошлого года.

Ученые решили разводить здесь уникальную североевропейскую породу красного скота. Этих коров разводят в Дании, Голландии и Скандинавии. "Второй год мы закупаем этот скот партиями. Сейчас на комплексе 1092 головы коров и нетелей. Уже получено 560 телят. Всего комплекс рассчитан на 1200 голов", - отметил руководитель Национальной академии наук.

Для раздоя на комплексе используется установка "Елочка" на шесть мест, для основного стада - "Карусель". На белорусских фермах немало доильных залов с карусельными доильными установками, но, как заявляют на предприятии, это первая роботизированная. Она рассчитана на 40 коров. Специальный механизм автоматически подгоняет корову к доильному залу. Она заходит в свободное место для доения, компьютер помнит особенности строения вымени каждой. Оборудование делает массаж вымени, обработку, сдаивание первых струек, сортирует молоко по отдельным танкерам.

По словам Владимира Гусакова, молоко датских коров уникальное: у него выше жирность, а в составе есть белок АА (у черно-пестрой только А). По исследованиям зарубежных специалистов, такое молоко лучше усваивают организмы детей и пожилых людей.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы развернуть селекцию и получить белорусскую породу на базе этой с не меньшими характеристиками и распространять ее на Беларусь", - заявил Владимир Гусаков. Обычно на выведение новой породы уходит 25-30 лет. Но поскольку в НАН уже есть база, наработки и породная группа красного скота, ученые планируют справиться за 10 лет. Два года уже прошло.

Недалеко от фермы построен еще один инновационный комплекс - для подготовки семян сельскохозяйственных растений. "Уже в этом году здесь переработано 11 тыс. т. Завод может полностью обеспечивать потребности в семенах Могилевской и Витебской областей", - обратил внимание председатель президиума НАН.-0-