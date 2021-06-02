Белорусский детский фонд передал Шкловской ЦРБ биохимический экспресс-анализатор крови

2 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд передал сегодня Шкловской ЦРБ биохимический автоматический экспресс-анализатор крови. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Ирина Фисюк.

"Это современный аппарат, который позволит поднять качество оказания медицинских услуг. Он предназначен для более быстрого исследования крови пациентов - нужно всего 6 минут для получения развернутого биохимического анализа", - сказала Ирина Фисюк.

Стоимость оборудования - свыше Br20 тыс. Шкловской больнице его передали на безвозмездной основе.

"Благотворительная акция приурочена к Международному дню защиты детей, - отметила директор областного отделения. - Здоровье - один из важных аспектов комфортной и благополучной жизни людей. Наш небольшой вклад поможет улучшить качество медицинских услуг в Шкловском районе".-0-

Фото Шкловской районной газеты "Ударный фронт"