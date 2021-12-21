Белорусский детский фонд проведет в Минске праздник для детей из 8 домов семейного типа

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд 22 декабря организует в Минске праздник для детей из детских домов семейного типа и их приемных мам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде.

"Приглашения на праздничную программу получили 8 домов семейного типа: по одной семье из каждой области и 2 семьи из Минска. Для детей запланирована развлекательная программа, которую подготовили аниматоры Минского дворца детей и молодежи. Дети будут танцевать, петь, играть и участвовать в новогодних конкурсах", - рассказали в детском фонде.

Обязательный атрибут новогодней праздничной программы - подарок от Белорусского детского фонда - получит каждый ребенок. Кроме того, каждой семье на празднике будет вручен кухонный комбайн.

Белорусский детский фонд - инициатор создания в Беларуси детских домов семейного типа (с 1989 года). Детский дом семейного типа - семья, взявшая на воспитание от 5 до 10 детей-сирот. Белорусский детский фонд оказывает им всестороннюю помощь и поддержку в рамках программы "Теплый дом". Начиная с 2000 года совместно с местными органами власти Белорусский детский фонд создал 43 детских дома семейного типа. В реализацию программы входил подбор семей, которые примут на воспитание от 5 детей-сирот, покупка и обустройство коттеджа для новой семьи, приобретение мебели, бытовой техники и всего необходимого, шефство над уже созданными домами (лечение детей, оздоровление, обучение, материальная помощь и т.д.). В настоящее время в Беларуси 315 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 2386 детей-сирот.-0-