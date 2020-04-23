Белорусский Красный Крест передал гуманитарную помощь Дому ночного пребывания бездомных

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского общества Красного Креста передали Дому ночного пребывания лиц без определенного места жительства гуманитарную помощь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лица без определенного места жительства - это сложная категория людей. Они много передвигаются по городу, могут сами заразиться коронавирусом или быть переносчиками. Лучше, чтобы они задержались здесь. На случай, если всем не хватит места внутри дома ночного пребывания, мы привезли раскладушки, одеяла и другую гуманитарную помощь", - рассказала председатель Минской городской организации БОКК Елена Фадеева.

Всего волонтеры собрали и доставили более 590 пачек супа, почти 1,5 тыс. коробок чая, 270 банок кофе, 700 пар перчаток, 22 бутылки антисептиков и гелей для обработки рук, 122 маски, 20 одеял, 10 раскладушек, около 1,7 тыс. единиц посуды, ящик тушенки.

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