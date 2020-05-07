Белорусский народ внес неоценимый вклад в Великую Победу - Каранкевич

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ внес неоценимый вклад в Великую Победу. Такое мнение высказал министр энергетики Виктор Каранкевич. Сегодня он присоединился к акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложил цветы на Военном кладбище, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Фото Минэнерго

"9 мая - особый день для истории нашего государства. Этот великий и торжественный праздник будет всегда напоминать нам, какой ценой был завоеван мир на Земле. Белорусский народ внес неоценимый вклад в Великую Победу. Только здесь, на Военном кладбище, ставшем одним из символов той страшной войны, насчитывается порядка 750 захоронений участников минского подполья, партизан и советских воинов, погибших при освобождении столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, - отметил Виктор Каранкевич. - Мы обязаны свято хранить память о великом подвиге народа, передавать ее нашим потомкам".

В Беларуси, где во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий, у каждой семьи своя трагедия и своя история.

"В моей семье тоже свято чтят этот день. Мои прадеды и деды участвовали в войне. Не все дожили до 9 мая 1945 года, но в этот день мы всегда особо благодарны им за возможность жить, учиться, работать в мирной стране. Их самоотверженность и героизм обеспечили нам будущее", - поделился министр.

В мероприятии на Военном кладбище также участвовали руководство ГПО "Белтопгаз", ГПО "Белэнерго", работники энергетической отрасли.-0-