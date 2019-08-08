Белорусский силач 9 августа попробует сдвинуть 15 тягачей МАЗ и установить мировой рекорд

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский силач Дмитрий Белайц 9 августа попробует сдвинуть с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной, и установить мировой рекорд, сообщили БЕЛТА организаторы праздничного мероприятия к 75-летию Минского автомобильного завода.

Увидеть необычное действо можно будет в 14.00 на площадке у центральной проходной МАЗ. Дмитрий Белайц попробует сдвинуть с места и протянуть на 5-7 м 15 грузовиков МАЗ-643028, соединенных между собой траллами. Каждый из них весит около 10 т, а масса всей колонны машин превысит 145 т. Трюк такого масштаба выполняется впервые.

Дмитрий Белайц - почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО "МТЗ Сибирь". Богатырь родом из Гродненской области, долгое время занимался дзюдо и самбо, выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе с напарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире.

Также у Дворца культуры МАЗ с 15.30 до 16.00 состоится шоу силового экстрима. Здесь же можно увидеть выставку автотехники, в частности, тягачи класса Евро-6 и новейшие самосвалы. Представят и спортивные автомобили. Главным событием станет премьера автобуса третьего поколения. Состоится концерт, на котором выступят участники "Евровидения", завершится праздник световым шоу с фейерверком.-0-