Белорусский союз женщин поздравил подопечных социально-педагогического центра в Могилеве

31 декабря, Могилев /Корр.БЕЛТА/. Могилевские областная и городская организации Белорусского союза женщин поздравили сегодня подопечных социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя Могилевского горисполкома, председатель областной организации БСЖ Алла Галушко.

Сейчас здесь находятся 16 детей. Возраст - от трех лет и старше. В основном, это дети из неблагополучных семей. "Дети находятся у нас 6 месяцев. Это то время, которое дается родителям, чтобы исправить сложившуюся в семье ситуацию, - рассказал директор учреждения образования Алексей Филипенко. - В преддверии Нового года к нам приезжает много гостей, все с подарками. Для ребят устраивают различные новогодние представления. В этом году все мероприятия проходят с соблюдением необходимых противоэпидемических мер".

Как отметила Алла Галушко, с детьми всегда хочется делиться радостными и позитивными эмоциями, особенно - в канун Нового года. "Мы поинтересовались у деток, чего им хочется на Новый год. Ребята попросили игры. А у нас была возможность выполнить их просьбы, - рассказала Алла Галушко. - Вместе с волонтерами мы приобрели все необходимое, выбрали, наверное, самый волшебный день в году, и приехали в гости. Здесь находятся дети, которые очень хотели бы встретить праздник дома в кругу семьи. Но такой возможности пока нет. Поэтому особенно важно уделить им много внимания, создать для них праздничную атмосферу, подарить хорошее настроение. Очень хочется, чтобы дети были счастливы и встречали все праздники дома с родителями. Но раз уж так сложилось, и они попали в этот центр - в наших силах создать им максимально комфортные условия для жизни и учебы".-0-