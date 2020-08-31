Белорусский союз женщин поздравил ребят из социально-педагогического центра в Минске с началом учебного года

31 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин в канун нового учебного года активно участвует в республиканской акции "Соберем портфель вместе", направленной на поддержку семей с детьми, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в БСЖ.

Накануне 1 сентября председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина и члены президиума БСЖ посетили социально-педагогический центр с приютом Фрунзенского района Минска и вручили подарки его воспитанникам. Здесь находятся дети, которые нуждаются в дополнительной помощи, поддержке и просто в любви и заботе, которую они не смогли получить от своих родителей. Центр создан в 1999 году, а в 2000-м был открыт социальный приют, который предназначен для временного проживания (до шести месяцев) и социальной реабилитации детей в возрасте от трех до 18 лет. Основная задача приюта - реабилитация несовершеннолетних, находящихся в экстремальной жизненной ситуации.

В настоящее время здесь 19 ребят, хотя учреждение рассчитано на 12 человек. Представительницы БСЖ привезли многие необходимые для школы принадлежности, игрушки, красивые спортивные костюмы. Встреча прошла в теплой атмосфере, дети благодарили женщин за подарки и пообещали хорошо учиться.

Как рассказала журналистам Марианна Щеткина, Белорусский союз женщин традиционно помогает отдельным школам, домам-интернатам, домам семейного типа с ремонтом, приобретением оборудования. Представители союза посещают многодетные и малообеспеченные семьи, социальные приюты, сельские школы.

"Наша основная задача - порадовать детей и помочь взрослым в подготовке ребят к новому учебному году. А в канун 1 сентября союз уделяет большое внимание детям, которые особо в этом нуждаются. В том числе тем, которые в настоящее время, перед 1 сентября, находятся в социально-педагогических приютах, - рассказала Марианна Щеткина. - У этих ребят есть семьи, но, к сожалению, во многих случаях родители пьющие и им не до детей. Поэтому каждому из ребят нужно помочь собраться в школу. Третий год подряд мы приезжаем в том числе сюда. Сейчас здесь находятся ребята разного возраста, некоторые из них пойдут в школу, некоторые - в детский сад. Наша помощь - от чистого сердца. Важно, чтобы никто из них не чувствовал себя обделенным. Все дети замечательные. Пускай они идут в новый учебный год со стремлением хорошо учиться".

При этом руководитель БСЖ отметила: важно постоянно мониторить ситуацию и совместными усилиями помогать обделенным вниманием родителей детям и детям-сиротам.-0-

Фото Максима Гучека