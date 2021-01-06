Белорусский союз женщин вручил подарки учащимся Петриковского училища легкой промышленности

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин вручил подарки учащимся Петриковского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа №1 легкой промышленности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина подарила девушкам одежду для занятий физкультурой и спортом. "2020 год еще раз продемонстрировал, что главное в жизни - здоровье. Поэтому с физкультурой и здоровым образом жизни нужно крепко подружиться. Знаем, что новогодним подарком для училища от Министерства ЖКХ стали уличные тренажеры, теперь вот и новая форма есть", - сказала она.

"Беллегпром" также передал училищу комплекты столового белья. "В эти светлые праздники нам особенно хочется поделиться материнским теплом с детьми, и неважно, сколько им лет - 5 или 15. Показать, что мир разный, не всегда колючий и сложный, что в нем всегда есть место добру и милосердию", - отметила глава концерна.

Генеральный директор "Бобруйскагромаша" Надежда Лазаревич вручила девушкам наборы косметики.

Представительницы БСЖ ознакомились с учебной и производственной базой учреждения, выразили готовность помочь воспитанницам в дальнейшем трудоустройстве.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-

Фото Сергея Холодилина