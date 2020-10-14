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14 октября 2020, 20:45

Белорусский союз женщин - за мир в каждом доме и семье - Степаненко

Ирина Степаненко. Фото из архива
Ирина Степаненко. Фото из архива

14 октября, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин - за мир не только на земле, но и в каждом доме и семье. Председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко напомнила об этом, выступая сегодня в Слониме в ходе мероприятий БСЖ, посвященных Дню матери, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Степаненко сказала, что День матери - особенный в жизни каждого. Он дает возможность еще раз обратить внимание на роль матери в обществе, на ее высокую ответственность за достойное воспитание детей.

Председатель Гродненской областной организации БСЖ рассказала о многочисленных мероприятиях, которые проводятся союзом женщин в регионах страны. В Неделю матери их особенно много, и подтверждение тому - закладка в Слониме аллеи "За мир и Беларусь", посещение двух домов семейного типа - Елены и Андрея Чилик, Аллы Краснобаевой, в которых воспитывается по 10 детей, а также родильного отделения центральной районной больницы, средней школы агрогородка Жировичи.

В Беларуси ежегодно 14 октября отмечается День матери, учрежденный Указом Президента в 1998 году по инициативе Белорусского союза женщин. К проведению Дня матери приурочена Неделя матери, в рамках которой по всей стране проводятся праздничные мероприятия (встречи, конкурсы стихов и сочинений, выставки детского творчества, праздничные концерты, вечера отдыха) в честь матерей. Организовано чествование многодетных матерей, молодых мам, поздравления пожилых женщин, проживающих в домах-интернатах, домах-ветеранов, находящихся в больницах сестринского ухода, посещение на дому одиноких пожилых женщин. Традиционно ко Дню матери приурочены посадки аллей Матери.-0-

Представительницы БСЖ в День матери в Слониме заложили аллею "За мир и Беларусь"Представительницы БСЖ в День матери в Слониме заложили аллею "За мир и Беларусь"
Как отметила на открытии аллеи председатель БСЖ Елена Богдан, по инициативе президиума союза в этом году в рамках Недели матери объявлена республиканская акция "За Беларусь!".

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