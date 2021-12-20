Белорусский стеклозавод "Неман" намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация ОАО "Стеклозавод "Неман" во главе с директором предприятия Юрием Кисляком 17-19 декабря посетила Азербайджан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Баку.

Во время визита состоялись переговоры белорусской делегации с дилером стеклозавода в Азербайджане. Были также посещены объекты сбытовой сети, изучен имеющийся ассортимент. Кроме того, были подведены предварительные итоги сотрудничества в 2021 году и обсуждены перспективы взаимодействия на следующий год.

Визит состоялся при содействии посольства Беларуси в Азербайджане.-0-