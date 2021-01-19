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19 января 2021, 21:27

Белорусский врач рассказала о своем опыте вакцинации от COVID-19

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач общей практики 11-й городской поликлиники Минска Карина Пстыга, которая одна из первых получила прививку от COVID-19, рассказала корреспонденту БЕЛТА, почему решила вакцинироваться.

Карина Пстыга отметила: такое решение приняла с учетом эпидемиологической ситуации по COVID-19. Это было связано и с тем, что она работает в инфекционном блоке поликлиники (а сюда обращается очень много пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций), входит в контактную группу, которая наблюдает больных с COVID-19 и контакты первого уровня на дому.

Перед вакцинацией медика, которая в этой ситуации выступала пациентом, осмотрел врач общей практики. Были измерены температура, давление, сатурация, оценено общее состояние. После прививки в течение 30 минут за женщиной наблюдали врачи. "Все прошло достаточно легко, самочувствие не изменилось. Получила прививку и пошла дальше работать", - рассказала Карина Пстыга.

Насчет волнения по поводу вакцинирования она ответила, что не переживала. "Больше боимся самой инфекции", - призналась медик. Тем более вакцина разработана российскими учеными, прошла клинические испытания и проверку.

Врач считает, что подумать о вакцинировании стоит, особенно тем, кто находится в группе риска по различным заболеваниям, в частности сердечно-сосудистым, органов дыхания, а также пожилым людям, тем, кто часто посещает общественные места. У вакцины есть и противопоказания: острые инфекционные и неинфекционные заболевания в острой фазе, обострение хронических болезней, контакты с больным или подозревающим у себя заболевание человеком (если они были менее чем за 14 дней до прививки), беременность.

Как сообщалось, сегодня началась вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Прежде всего будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 - Брестской области, 3260 - Витебской области, 4365 - Гомельской области, 1735 - Гродненской области, 1610 - Могилевской области, 2485 - Минской области. Около 800 доз - для медработников республиканских учреждений.

В Минске 11-я поликлиника определена пунктом вакцинации для жителей Ленинского района. На первом этапе прививки получат медработники, а затем работники учреждений образования. Изъявили желание привиться 30 медработников поликлиники, сегодня вакцинированы 10 человек. "Я думаю, это количество с каждым днем будет увеличиваться", - добавила Карина Пстыга.-0-

В Беларуси начали прививать медработников, находящихся в зоне риска

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