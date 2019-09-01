Белорусско-итальянский бизнес-форум по зеленой экономике пройдет в октябре в Минске

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-итальянский бизнес-форум по вопросам зеленой экономики намечено провести 8 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.
Цель форума - продвижение передовых достижений промышленности в области зеленой экономики с особым акцентом на управление отходами и пиролиз, возобновляемые источники энергии (солнечные и ветряные электростанции), энергоэффективность в гражданском и промышленном строительстве, сельское хозяйство и использование биомассы, реализацию концепции умных городов.
Во время бизнес-форума будут рассмотрены перспективы расширения сотрудничества в области зеленой экономики и других сферах, возможности использования итальянских инвестиций. По окончании пленарной части пройдут переговоры между представителями деловых кругов Беларуси и Италии.
Мероприятие проводится посольством Италии в Беларуси, Агентством по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний, Белорусской торгово-промышленной палатой и ассоциацией Confindustria Belarus. Участие в мероприятии бесплатное, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте БелТПП.
Бизнес-форум состоится в выставочном центре "Футбольный манеж" (г. Минск, пр-т Победителей, 20/2).-0-