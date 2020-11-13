Белорусско-китайский молодежный инновационный форум пройдет 17 ноября в Минске

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты - 2020" пройдет 17 ноября на базе научно-технологического парка БНТУ "Политехник", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Основная цель форума - повышение инновационной активности студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Беларуси и Китая, а также содействие активизации молодежного сотрудничества в сфере образования, науки и техники. Запланирована презентация молодежных научно-исследовательских и инновационных проектов в области "индустрии 4.0", механики и новых материалов, цифровой социализации, агротехники, агротехнологий и продовольственной безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Организаторами форума выступают Государственный комитет по науке и технологиям, Белорусский национальный технический университет, посольство КНР в Беларуси, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ и научно-технологический парк БНТУ "Политехник".-0-