Белорусско-латвийский форум регионов открывается в Витебске

29 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Представители девятнадцати регионов Латвии примут участие в белорусско-латвийском бизнес-форуме, который начинается сегодня в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Двухдневное мероприятие - одно из важнейших экономических событий проходящих в Беларуси дней Латвии. В составе латвийской делегации в Витебск прибудут более 120 человек - представители руководства органов государственного управления, посольства Латвии в Беларуси, бизнес-организаций и предприятий, занятых в сфере легкой промышленности, деревообработки, транспорта и логистики, финансов и торговли. На форуме со своими коллегами с белорусской стороны они обсудят широкий круг вопросов торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. Запланировано подписание ряда договоров о сотрудничестве.

Бизнес-форум проводится с целью развития экономического сотрудничества и налаживания бизнес-контактов между предпринимателями Витебской области и Латвии, привлечения инвестиций, активизации двустороннего сотрудничества, а также повышения инвестиционной и инновационной привлекательности северного региона.

Касаясь нынешнего состояния взаимоотношений Витебской области и Латвии в различных сферах, в облисполкоме отметили, что основу контактов между городами и районами заложил еврорегион "Озерный край", который был образован в Краславе 21 мая 1998 года. В его состав включены все приграничные к Латвии районы Витебской области, регионы Латгалии и приграничные регионы Литвы. Это самое крупное общественное образование на территории Беларуси и стран Балтии в рамках приграничного сотрудничества, объединяющее 27 административных единиц.

По программе "Латвия-Литва-Беларусь" реализовано около 30 совместных проектов в сфере культуры, туризма, спорта. Завершены проекты "Искусство без границ - сотрудничество музеев Марка Шагала и Марко Ротко", "Белла Двина", "Белла-Кузина", "Панорама Двина-Даугава", "Увлекательная велосеть в Озерном крае", "Музейные ворота", проекты по предупреждению экологических катастроф, по строительству спортивных площадок, обустройству местных домов ремесел. На новый конкурс заявок программы "Литва-Латвия Беларусь" подано 20 совместных предложений по проектам в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения, МЧС. Головными партнерами выступают регионы Латгалии.

Динамично расширяется торгово-экономическое сотрудничество. По итогам января-сентября нынешнего года объем товарооборота Витебской области с Латвией составил $61,8 млн, или 151,1% к аналогичному уровню прошлого года. Стоимостной объем экспорта достиг $45,9 млн (темп роста - 147,3%), импорта - $15,8 млн (соответственно 165,3%). Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным в объеме $30 млн. Латвия стабильно входит в десятку основных торговых партнеров Витебской области. Ключевые товарные позиции в экспорте занимают поставки продукции деревообработки (50% в структуре всех поставок), нефтепродукты (доля 10%), полиэтилен (5%), а также сжиженные газы, упаковка из полимеров, кабельная продукция, текстильные, швейные изделия, обувь. В текущем году расширены поставки продукции на латвийский рынок коммерческими организациями, которые экспортируют продукцию деревообработки, топливную древесину, металлопрофиль, одежду, столовые деревянные принадлежности. Возобновлены поставки масла рапсового для технических нужд.

По импорту ввозятся смеси для кормления животных, пластмасса, бумага и картон, фурнитура для пошива готовых изделий из давальческого сырья, оборудование для лесного хозяйства, лекарственные средства.

В настоящее время на территории Витебской области зарегистрировано 86 организаций с латвийским капиталом. В СЭЗ "Витебск" осуществляет деятельность предприятие "ДИА-ПЛАСТ" по производству упаковки из полиэтиленовых и полипропиленовых пленок. СЭЗ готова к дальнейшей реализации проектов по производственной кооперации. Совместные предприятия регистрируются в сфере торговли, деревообработки, оказания автотранспортных услуг и услуг по пошиву одежды. Перспективы дальнейшего инвестиционного сотрудничества определяются совместными проектами по производству машиностроительной продукции на основе производственной кооперации, так как в Латвию на условиях свободной экономической зоны можно ввезти метал, электронику, а из Беларуси - заготовки для сборки готовых изделий, которые потом планируется экспортировать в страны ЕС.-0-