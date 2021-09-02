Белорусско-немецкая компания передала Брестской облбольнице реанимобиль и лазерный комплекс

2 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Совместное белорусско-немецкое предприятие "Штотц Агро-Сервис Брест" спонсировало покупку реанимобиля и лазерного комплекса для Брестской областной клинической помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы выразить благодарность медикам за нелегкий и самоотверженный труд, в том числе в борьбе с пандемией. Мы это ценим. В такое непростое время бизнес не должен оставаться в стороне. Поэтому наше решение совместно с немецкими партнерами - не оставаться безучастными и помочь. Надеюсь, это послужит примером для других иностранных предприятий на белорусской земле", - отметил директор компании Сергей Данилевич. Посоветовавшись с главврачом облбольницы и другими специалистами, компания приобрела реанимобиль за Br248 тыс. и аппарат лазерной диагностики за Br236 тыс.

Руководитель предприятия сегодня передал главному врачу больницы Александру Карпицкому ключи от реанимобиля высокого класса. Он оснащен всем необходимым для оказания человеку экстренной и плановой медицинской помощи, в том числе аппаратами для технического ручного массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

Александр Карпицкий поблагодарил компанию. Он заметил, что поддерживая больницы, спонсоры помогают жителям Брестской области. "Когда сложилась сложная ситуация и с коронавирусом, и с финансовым обеспечением, люди протянули нам руку помощи. Сегодня нам подарили реанимобиль и лазерную установку для офтальмологических пациентов, - сказал главврач. - Реанимобиль мы используем каждый день. За год осуществляем примерно 3 тыс. выездов, более 300 поездок в Минск. Возим самых тяжелых больных со всех городов и районов Брестской области. Износ транспорта высокий, большие пробеги. Конечно, такому подарку мы очень рады".

Лазерный комплекс тоже уже находится в областной больнице. Его используют для лечения офтальмологических пациентов, в основном с заболеваниями сетчатки. Сейчас для установки нового аппарата готовят помещение, вскоре его введут в эксплуатацию.-0-

Фото Вадима Якубёнка