Белорусско-польская комиссия по сотрудничеству в охране окружающей среды проведет заседание осенью

30 мая, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Третье заседание белорусско-польской комиссии по сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды планируется провести в сентябре. Об этом шла речь сегодня во время встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с делегацией Министерства окружающей среды Польши в национальном парке "Беловежская пуща", передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Худык и его польский коллега Хенрик Ковальчик договорились о предварительных сроках проведения заседания. Планируется, что мероприятие примет польская сторона. Его намечено провести в сентябре в Варшаве. Партнеры намерены обсудить ряд вопросов, в том числе биоразнообразия, охраны водных ресурсов, атмосферного воздуха и другие.

"Цель сегодняшней встречи - ознакомление польской стороны с деятельностью белорусской части Беловежской пущи и обсуждение вопросов по наследию ЮНЕСКО, чтобы сделать ее не только экологическим заповедником, но и культурной ценностью, - отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель. - Что касается деятельности Беловежской пущи и сохранения этого достояния, польской стороной дана достаточно высокая оценка. В дальнейшем основным результатом работы является создание совместного плана управления пущей".

Замминистра добавил, что отдельно на заседании белорусско-польской комиссии планируется обсудить аспекты охраны Беловежской пущи, в частности, вопросы пожарной безопасности. "В этом году выдался очень сухой апрель. Были серьезные пожары в лесах Брестской и Гродненской областей. Мы должны иметь четкий план действий, чтобы не допустить такого в Беловежской пуще", - пояснил Андрей Хмель.

В целом представители природоохранных ведомств Беларуси и Польши отметили положительную динамику развития двусторонних отношений.-0-