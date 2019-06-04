Белорусско-польский детский лагерь организуют летом в Пинском районе

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-польский оздоровительный лагерь для детей организуют летом в Пинском районе. Это первый подобный опыт в Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.

Международный лагерь, который получил название "Безопасность" создадут на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра "Свитанак". Его организаторами являются главное управление по образованию Брестского облисполкома, областное общественное объединение "Добровольные пожарные", Пинское ГРОЧС и польская пожарная служба. Смена в лагере начнется в конце июля - начале августа и продлится 18 дней. Для отдыха там получат приглашения 100 школьников Брестской области и 20 их сверстников из Польши.

"Профиль лагеря отражен в названии. Ребята на практике смогут закрепить полученные в школе знания основ безопасности жизнедеятельности. На практике им покажут, как предупредить несчастный случай, грамотно себя вести в экстренной ситуации и бороться с ее последствиями, - отметила Алла Сенькевич. - Лагерь разместится в живописном месте, на берегу озера. Подросткам предложат культурно-развлекательную программу, организуют экскурсионные поездки по Брестской области".

Всего в регионе на летних каникулах планируется оздоровить 63 тыс. школьников. Из них более 45 тыс. отдохнут во время первой смены. В области в июне откроются свыше 720 дневных лагерей и еще 140 - с круглосуточным пребыванием.

Также летом более 700 детей отправятся на отдых за границу. Первые две группы учащихся Брестской области уже отправились в Великобританию. Также между управлением образования и гор- райисполкомами действуют договоры о сотрудничестве с благотворительными организациями Европы, которые организуют оздоровление школьников в Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Нидерландах, Ирландии, Бельгии, Франции.-0-