Белорусско-польский веломаршрут запустят под Гродно 2 июня

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие международного велосипедного маршрута "АвгустВело" пройдет 2 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Протяженность маршрута - около 50 км, он начинается от выезда из Гродно в сторону Августовского канала. Проходит по живописным местам Гродненского района. Среди них - деревни Радзивилки и Немново, дворцово-парковый комплекс "Святск", поселок Сопоцкин, Августовский канал, по которому можно добраться до сезонного речного пункта пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе.

"Маршрут "АвгустВело" соединил Гродно и белорусскую часть Августовского канала с сетью маршрутов GreenVelo протяженностью около 2 тыс. км. Белорусская часть маршрута промаркирована по европейским стандартам, установлены около 500 табличек, 7 карт-схем, есть три места отдыха. Планируется соединить "АвгустВело" с Беловежской пущей и разработать совместно с Подляским воеводством и Брестской областью велосипедный маршрут "БеловежаВело", - отметили в управлении спорта и туризма облисполкома.

В торжественном открытии 2 июня примут участие руководство Гродненской области и Подляского воеводства Польши. Маршрут создан по проекту "Поддержка развития предпринимательства в туризме за счет развития инфраструктуры Гродненской области", реализуемому управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома совместно с Союзом сельских гмин Подляского воеводства по программе "Польская помощь".

Разработан логотип маршрута "АвгустВело", созданы путеводитель на нескольких языках, информационные буклеты "Паспорт туриста" на трех языках. Запланировано обновление информационно-туристического центра в Сопоцкине, создание пунктов проката и обслуживания велосипедов.-0-