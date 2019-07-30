Белорусско-узбекистанская конференция по ветеринарии пройдет в ноябре в Витебске

30 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция по ветеринарии с участием ученых из Узбекистана пройдет 1-2 ноября на базе Витебской государственной академии ветеринарной медицины, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки вуза Дмитрий Федотов.

Проведение масштабного научного форума стало возможным благодаря сотрудничеству между Витебской госакадемией ветеринарной медицины и Самаркандским институтом ветеринарной медицины, которое активно развивается. Ожидается, что в гости к белорусским коллегам приедет большая группа ученых и сотрудников исследовательских центров Узбекистана, а также России.

Во время конференции участники обсудят актуальные проблемы и перспективы исследований в анатомии и гистологии животных, выступят с докладами и представят результаты исследований. Работа конференции будет организована по секциям "Анатомия животных", "Гистология и эмбриология", а также "Экспериментальная морфология". Сейчас формируется программа форума, собраны материалы выступлений участников, которые впоследствии будут изданы отдельным сборником.

Международная конференция приурочена к 95-летию образования витебской академии. Ее организаторами выступают Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины и Самаркандский институт ветеринарной медицины.-0-