Белорусы должны транслировать собственный взгляд на свое историческое прошлое - Данилович

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусам важно транслировать и доносить до общественности собственный взгляд на свое историческое прошлое. Такое мнение выразил сегодня во время второго регионального форума "Берестейский диалог" в Бресте ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши люди должны иметь ясное представление об истории Беларуси - от древности до современности, которая представляет именно наш, белорусский, взгляд на свое историческое прошлое. Потому что если мы сами не будем его доносить до общественности, то это будут делать другие. И последний пример в Бресте, к сожалению, ярко об этом свидетельствует. Настоящая история не допускает фальсификаций и искажений, но разные факты и события могут трактоваться по-разному, в зависимости от того, как они повлияли на судьбу того или иного народа, государства. Поэтому мы должны не только транслировать, но и закреплять в сознании общества историческую картину прошлого Беларуси, поданную с наших, белорусских, позиций", - сказал Вячеслав Данилович.

Сохранение исторической памяти - комплексная проблема. По мнению ученого, важно вовлекать подрастающее поколение в конкретные дела. Это могут быть различные акции, интересные молодым людям, краеведческие конференции, археологические летние лагеря. "Эти вещи очень важны и актуальны сегодня. Сохранение исторической памяти - важнейшая составляющая часть исторической политики государства. Поэтому мы должны общими усилиями закреплять знание исторического прошлого, популяризировать его и распространять", - отметил Вячеслав Данилович.

Темой второго регионального форума "Берестейский диалог" стали итоги VI Всебелорусского народного собрания, которые рассматривались через призму развития экономики, политической системы и общества в целом. Помимо ректора Академии управления в качестве экспертов также выступили заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, директор Брестского научно-технологического парка Дмитрий Макарук, заместитель декана юридического факультета Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, кандидат политических наук Эдуард Северин. В дискуссии приняли участие представители руководства города, общественных организаций, трудовых коллективов.-0-