Белорусы не изменяют традиции празднования Дня Победы - Лис

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не изменяют традиции празднования Дня Победы. Об этом заявил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис после церемонии возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы традиции не изменяем. В Брестской крепости сегодня собралось руководство области и города. Уверен, в течение дня сюда придут многие люди, некоторые посчитали нужным прийти с самого утра. Ведь крепость - священное место не только для нас, брестчан, но и всех жителей Беларуси, стран бывшего Советского Союза", - отметил Анатолий Лис. Он добавил, что 9 Мая - особый праздник. Его отмечают в каждом районе, поселке городского типа, деревне. "Во время Великой Отечественной войны погибли более 420 тыс. жителей Брестской области. В регионе установлено более 1,5 тыс. памятников и мемориалов. Практически нет такого места, которого не коснулась бы война", - сказал губернатор.

В мемориальном комплексе сегодня собрались руководство Бреста и области, депутаты, представители общественных организаций, военнослужащие, дипломаты. Они возложили цветы к Вечному огню и плитам некрополя, почтили память павших героев минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем по площади Церемониалов.

"В этот день мы в первую очередь отдаем дань уважения ветеранам. В Брестской области их проживает всего 601 человек. К 75-летию Великой Победы каждому из них вручены подарки, юбилейные медали. Хотелось бы пожелать ветеранам крепкого здоровья - это самое главное", - подчеркнул Анатолий Лис.

В честь юбилея Победы в Брестской крепости в 23.00 прогремит салют. Его продолжительность - до 10 минут.-0-