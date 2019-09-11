"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку ко Дню города Минска

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" бесплатно отправит открытки в День города Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Праздничная акция пройдет 14 сентября с 10.00 до 13.00 в круглом зале Минского почтамта (пр. Независимости, 10). В этот день клиенты столичного почтамта смогут купить почтовые карточки, поздравить родных и друзей с Днем города, а национальный почтовый оператор бесплатно доставит эти поздравления в любой уголок Беларуси.

Во время промомероприятия сотрудники предприятия также расскажут о правилах адресования почтовых отправлений, посткроссинге, приобретении товаров и почтовой продукции в интернет-магазине РУП "Белпочта", доставке международных отправлений через почтоматы, возможности получения информации об услугах, акциях и новостях белорусской почты по Viber и e-mail.-0-