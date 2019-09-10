"Белпочта" проведет конкурс профмастерства 11-13 сентября в Минском районе

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" проведет XXIII Республиканский конкурс профессионального мастерства работников объектов почтовой связи 11-13 сентября в Минском районе, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Ежегодный конкурс среди почтовых работников проводится с целью повышения их профессионального мастерства, стимулирования творческой и деловой активности, повышения качества предоставляемых услуг почтовой связи, культуры обслуживания населения, обмена опытом и знаниями для улучшения эффективности работы. В этом году в соревнованиях будут участвовать 42 человека, которые выиграли конкурс профессионального мастерства в областных филиалах и производстве "Минская почта". Они подтвердят свои знания и навыки в практических и теоретических испытаниях. Торжественное награждение победителей состоится 13 сентября.

РУП "Белпочта" провело первый республиканский конкурс профессионального мастерства операторов связи и почтальонов по доставке печати и корреспонденции в 1997 году. Ежегодно предприятие продолжает эту традицию.-0-