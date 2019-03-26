"Белпочта" запускает пилотный проект по админпроцедурам и электронным услугам в Фаниполе и Барани

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" запускает пилотный проект по оказанию административных процедур по принципу "одно окно" и электронных услуг через общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС) в Фаниполе Дзержинского района Минской области и Барани Оршанского района Витебской области, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Проект будет запущен в отделениях почтовой связи Фаниполя (пер.Богдашевского, 2а) и Барани (ул.Первомайская, 8) с 27 марта.

Все запросы по административным процедурам выполняются по письменному заявлению при предоставлении оригинала документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону call-центра "Белпочты" - 154.-0-