Бельский: Горецкая сельхозакадемия - образовательный бренд современной Беларуси

2 октября, Горки /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках - образовательный бренд современной Беларуси. Об этом заявил помощник Президента Валерий Бельский во время праздничных мероприятий, посвященных 180-летию учреждения образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время награждения

Во время торжественного концерта

Валерий Бельский зачитал гостям праздника приветственное слово Президента Беларуси Александра Лукашенко, который тоже был когда-то студентом академии.

"Примите самые искренние поздравления по случаю 180-летия со дня основания Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии. За свою долгую славную историю вуз подготовил свыше 100 тыс. специалистов, которые успешно трудятся не только во всех уголках нашей страны, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Неоценим ваш вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области аграрной науки, - отмечается в приветственном слове. - Огромный педагогический опыт, накопленные уникальные знания и творческий потенциал помогут академии оставаться сельскохозяйственным флагманом национальной системы образования".

Ректор Виталий Великанов

Председатель президиума НАН Владимир Гусаков

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов во время торжественного мероприятия

Валерий Бельский подчеркнул, что сельскохозяйственная академия в Горках помогает поддерживать высокий уровень развития сельского хозяйства - здесь готовят высококлассных профессионалов, чьи знания и умения пользуются популярностью не только в нашей стране. "Я сам учился в этой академии и мне нравится приезжать сюда: гулять по тем местам и улочкам, где бывал студентом. Приятно отметить, что наша академия продолжает двигаться вперед и развиваться, опираясь на традиции. Здесь есть преемственность поколений не только между преподавательским составом, но и студентами и выпускниками. Очень радует, что у нас есть такая академия, которая соответствует всем современным требованиям, сохраняя при этом свой неповторимый дух аграрного вуза", - сказал помощник Президента.

Сейчас в академии учатся студенты из 18 стран мира, здесь работают около 500 человек преподавательского состава. "Потребность в развитии сельского хозяйства есть всегда. И сейчас мы стараемся развиваться вместе с внешним миром - внедряем новые технологии в классическое образование. И мы видим, что интерес абитуриентов к академии не снижается - у нас большие наборы, как на очную, так и заочную форму обучения. К нам едут из Африки и Азии. И в первую очередь к нам едут за качественным и современным образованием", - отметил ректор БГСХА Виталий Великанов.

В течение дня на территории студгородка проходила выставка сельскохозяйственной техники: от гусеничного трактора до современных машин. В торжественной обстановке доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси и выпускник академии Эрома Урбан высадил дерево в памятной аллеи академиков и выпускников. Завершился праздничный день большим концертом, вручением наград преподавателям и сотрудникам Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.-0-

Академик Эром Урбан во время посадки дуба

На выставке у дома культуры БГСХА

Иностранные студенты принимают участие в празднике

В музее аккадемии

Фото Олега Фойницкого