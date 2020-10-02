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02 октября 2020, 17:50

Бельский: Горецкая сельхозакадемия - образовательный бренд современной Беларуси

Валерий Бельский во время торжественного мероприятия
Валерий Бельский во время торжественного мероприятия

2 октября, Горки /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках - образовательный бренд современной Беларуси. Об этом заявил помощник Президента Валерий Бельский во время праздничных мероприятий, посвященных 180-летию учреждения образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время награждения
Во время награждения

Во время торжественного концерта
Во время торжественного концерта

Валерий Бельский зачитал гостям праздника приветственное слово Президента Беларуси Александра Лукашенко, который тоже был когда-то студентом академии.

"Примите самые искренние поздравления по случаю 180-летия со дня основания Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии. За свою долгую славную историю вуз подготовил свыше 100 тыс. специалистов, которые успешно трудятся не только во всех уголках нашей страны, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Неоценим ваш вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области аграрной науки, - отмечается в приветственном слове. - Огромный педагогический опыт, накопленные уникальные знания и творческий потенциал помогут академии оставаться сельскохозяйственным флагманом национальной системы образования".

Ректор Виталий Великанов
Ректор Виталий Великанов

Председатель президиума НАН Владимир Гусаков
Председатель президиума НАН Владимир Гусаков

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов во время торжественного мероприятия
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов во время торжественного мероприятия

Валерий Бельский подчеркнул, что сельскохозяйственная академия в Горках помогает поддерживать высокий уровень развития сельского хозяйства - здесь готовят высококлассных профессионалов, чьи знания и умения пользуются популярностью не только в нашей стране. "Я сам учился в этой академии и мне нравится приезжать сюда: гулять по тем местам и улочкам, где бывал студентом. Приятно отметить, что наша академия продолжает двигаться вперед и развиваться, опираясь на традиции. Здесь есть преемственность поколений не только между преподавательским составом, но и студентами и выпускниками. Очень радует, что у нас есть такая академия, которая соответствует всем современным требованиям, сохраняя при этом свой неповторимый дух аграрного вуза", - сказал помощник Президента.

Сейчас в академии учатся студенты из 18 стран мира, здесь работают около 500 человек преподавательского состава. "Потребность в развитии сельского хозяйства есть всегда. И сейчас мы стараемся развиваться вместе с внешним миром - внедряем новые технологии в классическое образование. И мы видим, что интерес абитуриентов к академии не снижается - у нас большие наборы, как на очную, так и заочную форму обучения. К нам едут из Африки и Азии. И в первую очередь к нам едут за качественным и современным образованием", - отметил ректор БГСХА Виталий Великанов.

В течение дня на территории студгородка проходила выставка сельскохозяйственной техники: от гусеничного трактора до современных машин. В торжественной обстановке доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси и выпускник академии Эрома Урбан высадил дерево в памятной аллеи академиков и выпускников. Завершился праздничный день большим концертом, вручением наград преподавателям и сотрудникам Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.-0-

Академик Эром Урбан во время посадки дуба
Академик Эром Урбан во время посадки дуба

На выставке у дома культуры БГСХА
На выставке у дома культуры БГСХА

Иностранные студенты принимают участие в празднике
Иностранные студенты принимают участие в празднике

В музее аккадемии
В музее аккадемии

Фото Олега Фойницкого

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