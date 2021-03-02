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02 марта 2021, 14:09

Бельский: у Беларуси есть резервы для развития востребованного и современного образования

Валерий Бельский во время встречи
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2 марта, Горки /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси есть резервы для развития востребованного и современного образования. Такое мнение высказал помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский во время выездного личного приема граждан, который прошел в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Те задачи, которые поставлены проектом программы социально-экономического развития, весьма обширны. И одна из них - реализация творческого потенциала, цикличность и углубление образовательного процесса. У нас для этого есть вся необходимая база, высококвалифицированные преподаватели - мы уже много сделали, но впереди еще ждет большая работа. В нашей стране есть все необходимые резервы для развития востребованного и современного образования, - отметил Валерий Бельский. - Мы создаем машины и различную технику, развиваем медицину и фармацевтику, у нас работает атомная станция, которую обслуживают в основном наши соотечественники - без должной подготовки и знаний это все было бы невозможно. У нас грамотные, целеустремленные дети, которые постоянно развиваются. И я уверен, что нас ждет успешное будущее во всех сферах".

С вопросами о развитии плодоовощеводства и сельского хозяйства обратился профессор кафедры плодоовощеводства Владимир Скорина. Он отметил, что непосредственно на их кафедре необходимо создать специализацию, чтобы готовить профессионалов по выращиванию овощей в закрытом грунте. Для этого необходимо усилить работу по целевому набору: если будут поступать заказы на таких специалистов, у академии есть вся необходимая база для их подготовки. Как отметил Валерий Бельский, сейчас более востребованы универсальные агрономы. И для того, чтобы открывать новую специализацию, необходимо изучить спрос на таких узкопрофильных специалистов. "Овощеводство, в первую очередь, должно быть эффективным. И необходимо находить новые пути развития. Одним из таких может стать органическое земледелие", - подчеркнул помощник Президента.

Валерий Бельский во время приёма профессора кафедры плодоовощеводства Владимир Скорина
Валерий Бельский во время приёма профессора кафедры плодоовощеводства Владимир Скорина

Еще один вопрос, который затронули заведующий кафедрой экономической теории Сергей Константинов и заведующий кафедрой математического моделирования экономических систем АПК Владимир Буць, это возвращение военной кафедры. Как было отмечено, в академии есть вся материально-техническая база и теоретические наработки. Однако Валерий Бельский подчеркнул: сейчас для молодых людей созданы разные преференции, потому возвращать военную кафедру нецелесообразно.

Владимир Буць
Владимир Буць

"Весь прогресс цивилизации связан с получением человеком новых знаний. И вузовская земля - это связующее звено между теми, кто этими знаниями уже обладает, и теми, кто хочет их получить, для того чтобы применить на практике. Профессора, преподаватели - эти люди очень болеют за свой вуз и работают для того, чтобы повысить эффективность образовательного процесса, сделать свою работу более востребованной. Были высказаны различные предложения, и мы приняли определенные решения, - отметил Валерий Бельский. - У белорусского образования очень высокие рейтинговые позиции. И в нашем государстве продолжает усиливаться социальная ориентация: человеческий капитал - это наше будущее. Мы строим интеллектуальную экономику, экономику знаний, где производство и сфера услуг тесно завязаны на новые направления человеческой деятельности и человеческий интеллект. И главная цель государства - заинтересовать ребят в получении знаний".

Валерий Бельский во время приёма заведующего кафедрой экономической теории Сергея Константинова и Владимира Буць
Валерий Бельский во время приёма заведующего кафедрой экономической теории Сергея Константинова и Владимира Буць

После выездного приема граждан Валерий Бельский встретился с профессорско-преподавательским составом БГСХА, студентами и активом города, где в формате диалога обсуждались итоги VI Всебелорусского народного собрания.

"Встреча во время выездного приема, общение с коллективами - это всегда важно. Именно так мы и получаем обратную связь, узнаем проблемы и вопросы, которые беспокоят людей. Вопросы у жителей Минска и, например, Горок разные. Кроме того, я выпускник этой академии, многих людей я знаю. И уверен в том, что наш разговор получился честным и открытым", - подытожил Валерий Бельский.-0-

Фото Олега Фойницкого

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