Бельский: у Беларуси есть резервы для развития востребованного и современного образования

2 марта, Горки /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси есть резервы для развития востребованного и современного образования. Такое мнение высказал помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский во время выездного личного приема граждан, который прошел в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Те задачи, которые поставлены проектом программы социально-экономического развития, весьма обширны. И одна из них - реализация творческого потенциала, цикличность и углубление образовательного процесса. У нас для этого есть вся необходимая база, высококвалифицированные преподаватели - мы уже много сделали, но впереди еще ждет большая работа. В нашей стране есть все необходимые резервы для развития востребованного и современного образования, - отметил Валерий Бельский. - Мы создаем машины и различную технику, развиваем медицину и фармацевтику, у нас работает атомная станция, которую обслуживают в основном наши соотечественники - без должной подготовки и знаний это все было бы невозможно. У нас грамотные, целеустремленные дети, которые постоянно развиваются. И я уверен, что нас ждет успешное будущее во всех сферах".

С вопросами о развитии плодоовощеводства и сельского хозяйства обратился профессор кафедры плодоовощеводства Владимир Скорина. Он отметил, что непосредственно на их кафедре необходимо создать специализацию, чтобы готовить профессионалов по выращиванию овощей в закрытом грунте. Для этого необходимо усилить работу по целевому набору: если будут поступать заказы на таких специалистов, у академии есть вся необходимая база для их подготовки. Как отметил Валерий Бельский, сейчас более востребованы универсальные агрономы. И для того, чтобы открывать новую специализацию, необходимо изучить спрос на таких узкопрофильных специалистов. "Овощеводство, в первую очередь, должно быть эффективным. И необходимо находить новые пути развития. Одним из таких может стать органическое земледелие", - подчеркнул помощник Президента.

Валерий Бельский во время приёма профессора кафедры плодоовощеводства Владимир Скорина

Еще один вопрос, который затронули заведующий кафедрой экономической теории Сергей Константинов и заведующий кафедрой математического моделирования экономических систем АПК Владимир Буць, это возвращение военной кафедры. Как было отмечено, в академии есть вся материально-техническая база и теоретические наработки. Однако Валерий Бельский подчеркнул: сейчас для молодых людей созданы разные преференции, потому возвращать военную кафедру нецелесообразно.

Владимир Буць

"Весь прогресс цивилизации связан с получением человеком новых знаний. И вузовская земля - это связующее звено между теми, кто этими знаниями уже обладает, и теми, кто хочет их получить, для того чтобы применить на практике. Профессора, преподаватели - эти люди очень болеют за свой вуз и работают для того, чтобы повысить эффективность образовательного процесса, сделать свою работу более востребованной. Были высказаны различные предложения, и мы приняли определенные решения, - отметил Валерий Бельский. - У белорусского образования очень высокие рейтинговые позиции. И в нашем государстве продолжает усиливаться социальная ориентация: человеческий капитал - это наше будущее. Мы строим интеллектуальную экономику, экономику знаний, где производство и сфера услуг тесно завязаны на новые направления человеческой деятельности и человеческий интеллект. И главная цель государства - заинтересовать ребят в получении знаний".

Валерий Бельский во время приёма заведующего кафедрой экономической теории Сергея Константинова и Владимира Буць

После выездного приема граждан Валерий Бельский встретился с профессорско-преподавательским составом БГСХА, студентами и активом города, где в формате диалога обсуждались итоги VI Всебелорусского народного собрания.

"Встреча во время выездного приема, общение с коллективами - это всегда важно. Именно так мы и получаем обратную связь, узнаем проблемы и вопросы, которые беспокоят людей. Вопросы у жителей Минска и, например, Горок разные. Кроме того, я выпускник этой академии, многих людей я знаю. И уверен в том, что наш разговор получился честным и открытым", - подытожил Валерий Бельский.-0-

Фото Олега Фойницкого