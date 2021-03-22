22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" предупреждает о работах на сети эфирного телевидения и радиовещания Минской области 24 и 26 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В Логойском, Борисовском, Вилейском районах 24 марта с 9.15 до 16.15 будет отсутствовать прием обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ. На территории Молодечненского, Минского, Воложинского районов в это время, помимо перечисленного, будет отсутствовать прием программ Первого национального канала Белорусского радио, радиостанций "Молодечно FM", "Новое Радио", "Минская волна".

На территории Минского, Дзержинского, Столбцовского районов 26 марта с 9.15 до 16.15 будет отсутствовать прием обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

В "Белтелекоме" принесли извинения за временные неудобства и обратили внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.-0-