БелТИЗ продвигает навигационную систему "Крокi на гукi" через семинары для регионов

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серию семинаров по ознакомлению региональных подразделений ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" со звуковой навигационной системой "Крокi на гукi" планируется провести в Беларуси. Это необходимо для широкого внедрения данной системы в организациях, предприятиях, торговых объектах и т.д., сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя центрального правления ОО, руководитель учреждения реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" Михаил Антоненко.

Накануне в столице прошел семинар "Комплексный подход в работе по созданию доступной среды для людей с инвалидностью по зрению на примере объектов Минска", на который приехали представители Гомельской областной организации ОО "БелТИЗ". Они в том числе ознакомились с опытом создания первого в Беларуси озвученного маршрута для незрячих людей - на улицах Амураторская и М.Танка - с применением звуковой навигационной системы "Крокi на гукi" и тактильной тротуарной плитки.

"Мы планируем проводить целую серию таких семинаров для всех регионов страны. И приглашать в том числе незрячих, которые занимаются общественной работой, консультируют местные власти и собственников по организации доступной среды. Ведь речь идет не только о создании маршрутов. Дело в том, что по проекту помощи посольства США у нас уже появился ряд объектов, оборудованных данной системой, а сейчас эта работа будет продолжаться в соответствии с госпрограммой. То есть организации будут обустраивать такую безбарьерную среду за собственные деньги. Национальный аэропорт Минск уже это сделал, а скоро еще добавит предупреждающие и направляющие тактильные элементы. Потихоньку устанавливают систему банки, торговые объекты", - пояснил Михаил Антоненко.

Проект "Больше свободы. Навигационные системы для людей с инвалидностью", реализуемый совместно с Министерством труда и социальной защиты, завершается в ноябре текущего года. Центр успешного человека в партнерстве с рядом белорусских компаний разработал очень точную навигационную систему "Крокi на гукi". Она позволяет не просто определить место, где ты находишься, дойти до здания, но также найти и открыть входную дверь, сориентировать внутри. Система включает сам навигатор и программное обеспечение на два вида смартфонов (Android и iOS) на русском, белорусском и английском языках. Кстати, в производстве приборов заняты и люди с инвалидностью.

Среди первых объектов, которые были оборудованы системой за деньги гранта, выигранного в конкурсе посольства США, само здание ОО "БелТИЗ" и все этажи Министерства труда и социальной защиты. "Минтруда провело комплексные работы по адаптации своего здания для людей с инвалидностью, в том числе по зрению. Они самостоятельно могут прийти сюда, найти нужный кабинет, решить свои вопросы. Именно поэтому мы его посетили в ходе семинара", - отметил Михаил Антоненко.

Новый автобусный вокзал в Бресте оснащен не только системой "Крокi на гукi", там учтены и другие пожелания ОО - тактильная плитка, таблички со штифтом Брайля, тактильные мнемосхемы, обозначены места ожидания для инвалидов. В Гомеле систему "Крокi на гукi" установили Центр инклюзивной культуры и Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в Витебске - территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района. В Могилеве уже заканчиваются работы по установке системы в местной поликлинике, в Гродно со дня на день станет "озвученным" пространство медицинского колледжа, где есть отделение подготовки незрячих и слабовидящих по специальности "техник-массажист" (система будет установлена также в общежитии колледжа).

"И еще один объект оборудуем в Минске за деньги гранта и спонсоров - это учебный корпус колледжа электроники на улице Кнорина, где впервые в нашей республике открыта по линии Минобразования группа обучения IT-специальностям людей с инвалидностью по зрению", - добавил Михаил Антоненко. Он подчеркнул, что сама организация такого обучения (которое, к слову, оказалось востребованным: группу из восьми человек набирали на основе конкурса аттестатов среди 14 претендентов) - уже большое достижение. "Это результат масштабного сотрудничества посольства США, государства и нашего общественного объединения.

Спонсоры помогли установить таблички Брайля, тактильные мнемосхемы. Под этот проект Европейский союз выделил деньги, на которые закуплено оборудование для учебного процесса. И сейчас власти города Минска занимаются вопросами создания доступной среды на улице - чтобы тактильная плитка шла от остановки наземного общественного транспорта и станции метро "Парк Челюскинцев" прямо к учебному корпусу. В сентябре мы планируем организовать презентацию объекта", - анонсировал собеседник.-0-