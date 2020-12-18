"Белтопгаз" поздравил с новогодними праздниками учеников школы-интерната в Жабинке

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтопгаз" присоединился к акции "Наши дети" и поздравил с новогодними праздниками учеников Жабинковской специальной общеобразовательной школы-интерната, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко поздравил воспитанников школы-интерната и педагогический коллектив с наступающими новогодними праздниками, вручил администрации школы денежный сертификат для укрепления материально-технической базы, детям - сладкие подарки и сувениры от газоснабжающих организаций.

Представители "Белтопгаза" дружат с коллективом школы-интерната и оказывают посильную помощь не первый год. Генеральный директор объединения признался, что новогоднее волшебство ждут все: и дети, и взрослые. "Участие в данной акции - это возможность для нас, взрослых, поделиться теплом наших сердец, проявить искреннее внимание к судьбам детей, помочь воспитателям в решении насущных проблем", - отметил Алексей Кушнаренко.

Как рассказал директор школы-интерната Александр Ковальчук, среди 107 учащихся есть и сироты, поэтому школа для них - это дом, а воспитатели заменяют им родителей. Также там обучаются 39 детей-инвалидов. "Мы очень благодарны ГПО "Белтопгаз". Можно сказать, у нас появился еще один добрый друг", - подчеркнул Александр Ковальчук.

"Уже сейчас в школе царит предпраздничное настроение: ребята готовятся к новогоднему представлению, украшают кабинеты и комнаты интерната, пишут письма Деду Морозу и, конечно же, ждут чуда и волшебства", - отметили в пресс-службе.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит с 10 декабря по 10 января. Руководители республиканских органов госуправления и госорганизаций, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения.-0-

Фото "Белтопгаз"