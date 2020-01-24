"БелВитунифарм" за два года увеличил экспорт более чем в 3 раза

24 января, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "БелВитунифарм" за 2018-2019 годы увеличило экспорт более чем в три раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Большаков.

По его словам, ветпрепараты имеют свои особенности выхода на любой зарубежный рынок. Требуется регистрация каждого вида препарата, процедура в некоторых случаях может занимать до двух-трех лет. "Сейчас у нас наметилась положительная тенденция в экспорте продукции. Пользуясь прежними наработками, мы активно расширяли ассортимент, старались увеличить присутствие там, где уже зарегистрированы наши препараты. Это были, по сути, три рынка: Казахстан, Россия и, в меньшей степени, Армения", - отметил руководитель.

Сегодня продукция "БелВитунифарма" представлена на всей территории СНГ. Предприятие вышло на рынки ОАЭ, Кувейта, Бахрейна. Сейчас на очереди Турция и Египет, анализируется иранский рынок, который очень перспективен, но сложен в плане возникших политических рисков. Взвешиваются все моменты - от гарантии платежей и поставок до их безопасности и других нюансов.

Кроме того, готовится выход на рынки Китая, Вьетнама и Республики Корея. Регистрация там ветпрепаратов "БелВитунифарма" на завершающей стадии. Первые поставки в Китай предприятие планирует осуществить уже в конце марта - апреле. "Эти страны дальней дуги представляют для нас особый интерес, так как в них очень развито животноводческое хозяйство. Например, поголовье свиней в Республике Корея, по данным из открытых источников, составляет более 20 млн. В Китае это число в разы больше. Во Вьетнаме - также в этих пределах. То есть, рынок огромен", - подчеркнул директор.

Еще одно важное направление - Европа. Налажены партнерские контакты с польскими, словенскими, чешскими компаниями. "Заканчиваем регистрацию представительства в Германии, как наиболее развитой в этой сфере, чтобы там наш представитель мог осуществлять всю деятельность - от научного сопровождения до решения финансовых, логистических и других вопросов. Процесс достаточно кропотливый и долгий", - констатировал Сергей Большаков.

Одним из ключевых инструментов в развитии экспорта руководитель назвал расширение ассортимента. "Ежегодно мы внедряем порядка 26 наименований новых видов препаратов, из них порядка восьми - это аналоги зарубежных ветпрепаратов, которые в ряде случаев не нужны на отечественном рынке. В целом линейка нашей продукции на сегодня включает 151 активный препарат и около 70 тех, которые мы можем выпускать в случае необходимости под заказ", - отметил Сергей Большаков.

ОАО "БелВитунифарм" является ведущим предприятием биологической промышленности Беларуси, специализирующимся на сложных инновационных лечебно-профилактических и биологических препаратах для нужд ветеринарии. Удельный вес экспорта в общем объеме реализации по итогам 2019 года ожидается на уровне 25%. С учетом страновых рисков в ближайшие два-три года "БелВитунифарм" намерен привести соотношение поставок на внутренний и внешние рынке к идеальному балансу - 50% на 50%.-0-

"БелВитунифарм" намерен реализовать два крупных инвестпроекта на $5 млн Отправные точки для выработки единой комплексной программы по всем обозначенным направлениям у руководства "БелВитунифарма" есть, считает председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.