Белыничский лесхоз планирует увеличить выпуск оцилиндрованных изделий

3 июня, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском лесхозе планируют увеличить выпуск оцилиндрованных изделий с 300 куб.м до 500 куб.м. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник цеха по переработке древесины Белыничского лесхоза Александр Шупиков.

Начальник цеха Александр Шупиков осуществляет контроль качества пиломатериалов

Оператор линии по производству оцилиндрованных изделий Дмитрий Аверкин

Оператор линии по производству оцилиндрованных изделий Артур Петкевич

Оператор линии по производству оцилиндрованных изделий Владимир Матегоров

Готовая к отгрузке продукция цеха по переработке древесины

"С этого месяца линия по производству оцилиндрованных изделий начинает работать круглосуточно, поскольку очень много заказов, - рассказал Александр Шупиков. - До этого здесь работали 2 смены, которые в месяц производили около 350 куб.м древесных изделий. Сейчас мы планируем поднять этот показатель до 500 куб.м. Средняя цена одного куб.м такой древесины - около 105-110 евро".

Древесные изделия Белыничского лесхоза поставляются в Бельгию, Турцию и Германию. Как отметил начальник цеха, из-за пандемии спрос незначительно снизился, но с июня количество заказов стало возрастать. "Такая древесина пользуется большим спросом за границей. В мае из-за обстановки в мире немного снизился спрос, но работы не прекращались. Сейчас ситуация стабилизируется, увеличивается количество заказов - наша древесина по-прежнему высоко ценится", - рассказал начальник цеха.

Погрузка бревен

Оцилиндрованную древесину за границей чаще всего используют для благоустройства территории. По словам Александра Шупикова, ею огораживают водоемы и загоны для животных, а в Турции часто отделяют велодорожки.

"По желанию заказчика мы можем обработать изделия специальным химическим составом, который позволяет древесине до полугода находиться на улице под воздействием разных погодных условий без вреда для внешнего вида. Есть возможность дополнительно просушить древесные изделия, если этого хочет клиент", - отметил Александр Шупиков.

Линия для оцилиндровки древесных изделий была установлена в Белыничском лесхозе еще в октябре прошлого года. Ее стоимость - около 225 тыс. евро. В смену здесь работает 3 оператора. Всего в Белыничском лесхозе трудится 365 человек.-0-

Фото Олега Фойницкого,