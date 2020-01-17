Береговую насосную станцию построили на Днепре для Могилевской ТЭЦ-1

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белэнергострой" возвел для Могилевской ТЭЦ-1 береговую насосную станцию на реке Днепр, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Сооружение объекта началось осенью 2017 года. Генеральным подрядчиком выступил филиал "СУ Могилевской ТЭЦ-2" предприятия "Белэнергострой". Также в строительстве участвовали два филиала предприятия - "УС Минской ТЭЦ-5" и "УМ "Белэнергостроймеханизация".

Фото РУП "Белэнергострой"

Здание береговой насосной станции с помещением для электрического оборудования и шкафов управления состоит из подземного и верхнего строений. Подземная часть - это своеобразный колодец диаметром 6 м и глубиной 16 м на берегу Днепра.

В насосной установлено три погружных насоса: два - с мощностью электродвигателя по 75 кВт каждый и один - насос осушения. Также установлен мостовой подвесной кран грузоподъемностью 2 т. Вода подводится в приемный колодец насосной станции по самотечным водоводам от оголовка, находящегося в водозаборном ковше на реке Днепр, а затем распределяется между приемными камерами насосов. На входных окнах железобетонных камер предусмотрены шиберные задвижки с электроприводом.

Подача воды от затапливаемого водозаборного оголовка к насосной станции идет по двум стальным самотечным трубопроводам. Для контроля и измерения уровня воды в реке проложен стальной трубопровод, который соединяет водоприемный ковш и приемные камеры насосной. Контроль происходит в надземной части насосной станции в специальном колодце.

На площадку ТЭЦ вода подается по двум напорным водоводам, где они подключаются к сетям Могилевской ТЭЦ-1.

Система управления береговой насосной станции выполнена на базе микропроцессорной техники и входит в АСУ ТП Могилевской ТЭЦ-1. Это автоматизированная система контроля и управления, работающая в реальном времени. Режим функционирования системы непрерывный с периодическими осмотрами и проведением регламентных работ.

Могилевская ТЭЦ-1 обеспечивает электричеством и теплом коммунально-жилой сектор, промышленные предприятия и административно-бытовые здания и сооружения юго-западного района Могилева. До строительства береговой насосной станции источником технического водоснабжения ТЭЦ была вода из реки Днепр. Она поступала на площадку от эксплуатирующихся долгие годы водозаборов №1 и 2 ОАО "Химволокно". За последние десятилетия город расширился, появилась новая инфраструктура, водозаборы "Химволокно" утратили работоспособность, а потребность в технической воде для Могилевской ТЭЦ-1 стала весьма актуальной. Потому решение о строительстве собственного водозабора оказалось своевременным.-0-