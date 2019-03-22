Беременная минчанка два месяца провела в коме после ДТП и родила здорового ребенка

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка, пострадавшая в ДТП под Радошковичами, 2 месяца провела в коме и родила здорового ребенка. Такая информация прозвучала 21 марта в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

26-летняя Калерия Стефаненко и ее полуторагодовалый сын ехали в автомобиле, в который влетела другая легковушка. В момент столкновения она была на пятом месяце беременности, с тяжелейшими травмами женщину доставили в больницу скорой помощи. Два месяца пострадавшая провела в коме. Врачам удалось не только спасти женщину, но и сохранить жизнь еще не родившегося ребенка. Девочку, которая родилась неделю назад весом в 3,2 кг, назвали Алисой.

По словам главного специалиста отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Юлии Савочкиной, подобных случаев, когда успешно завершается беременность у женщины после автоаварии, в мире меньше полупроцента. Пациентке помощь оказывалась в нескольких организациях здравоохранения Минска. Работала целая команда специалистов. Впереди у нее реабилитация.

Авария произошла осенью 2018 года. В результате лобового столкновения погибли четыре человека, еще пятеро попали в реанимацию.-0-