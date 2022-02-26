Берестов: более 38% составила явка за 4 дня досрочного голосования в Могилевской области

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 38% составила явка за 4 дня досрочного голосования на участках Могилевской области. По сравнению с предыдущими электоральными кампаниями активность людей очень высока, отметил председатель Могилевской областной комиссии по референдуму Валерий Берестов во время встречи с делегацией международных наблюдателей от СНГ, передает БЕЛТА.

"За 4 дня правом проголосовать воспользовались более 38% участников референдума, жителей Могилевской области, - отметил Валерий Берестов. - Я участвую не в первой электоральной кампании, но такой активности не ожидал, она очень высокая. На мой взгляд, составляющих этого несколько. Во-первых, органы власти провели большую разъяснительную работу среди коллективов и по месту жительства, донесли до населения необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон. Во-вторых, исторически сложилась, что жители Могилевщины проявляют стабильно высокую активность в таких политических кампаниях. В-третьих, не последнюю роль сыграла ситуация вокруг страны - это и Казахстан, и Украина. Все это вкупе побудило людей прийти на участки для голосования. Поскольку Конституция гарантирует нам внутреннюю экономическую, социально-политическую и другую стабильность, люди осознанно идут голосовать за внутреннюю стабильность в стране при внешней нестабильности".

По словам Валерия Берестова, комиссиями созданы все необходимые условия для голосующих. Для информирования населения работают все СМИ - от телевидения до интернета. Кроме этого, ЦИК подготовил достаточное количество информации на русском и белорусском языках. Она размещена на всех участках, а также в местах массового скопления людей. Кроме этого, каждому участнику референдума областная комиссия изготовила приглашение с указанием номера участка для голосования, контактных телефонов и графика работы - и в день досрочного, и в день основного голосования. "У участников референдума достаточно информации, чтобы владеть всей политической ситуацией в стране", - подчеркнул он.

Председатель также проинформировал, что замечаний и предложений от избирателей в областную комиссию пока не поступало. Тем не менее телефонных звонков много - люди интересуются и уточняют организационные моменты, связанные с проведением референдума.-0-