Берестов: прием заявок от ковид-пациентов для голосования на дому продлится до 18.00 27 февраля

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок от ковид-пациентов для голосования на дому продлится до 18.00 27 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевской областной комиссии по референдуму Валерий Берестов.

"В Могилевской области 27 февраля с 8.00 откроются все 707 участков для голосования на референдуме, - отметил Валерий Берестов. - Они будут работать до 20.00. Информацию мы будем получать от них каждые 2 часа, она будет очень краткой: только количество участников референдума, получивших бюллетени для голосования. Все остальное будет после закрытия участков и подсчета голосов. Раньше участки, образованные в медицинских учреждениях и оказывающие соответствующие услуги, в отсутствие COVID-инфекции могли все проголосовать уже к обеду. Им было разрешено вскрывать урны и подсчитывать голоса, но сейчас такого не может быть. Это потому, что заявки от людей, которые болеют ковидом и лечатся амбулаторно, могут поступать в течение всего дня - вплоть до 18.00".

После поступления заявки больничная комиссия в полной экипировке, как положено в этих санитарных условиях, приедет к ним домой и обеспечит голосование. Поэтому ранней информации от этих участков на этот раз не будет, сказал Валерий Берестов.

В Могилевской области образовано 707 участков для голосования - их столько, сколько и участковых комиссий. Для досрочного голосования открыто 675 участков. В состав участковых комиссий вошли порядка 7,5 тыс. человек, всего же в комиссиях всех уровней, участковых и территориальных, около 8 тыс. человек. Аккредитовано около 6 тыс. наблюдателей. Списочная численность голосующих в регионе - около 793 тыс.

Заблаговременно могут отдать свой голос избиратели, которые не смогут это сделать в день проведения референдума 27 февраля. Участки для досрочного голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. -0-