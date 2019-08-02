Берестовицкий район первым в Гродненской области отметит "Дажынкі"

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Районный праздник "Дажынкі" по случаю завершения уборки зерновых пройдет 3 августа в Большой Берестовице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Берестовицком райисполкоме.

Район традиционно одним из первых в регионе завершает уборочную кампанию. Яркое празднование "Дажынак" стало одной из традиций Берестовицкого района. Гуляния начнутся утром и продлятся до позднего вечера.

"Откроется праздник шествием участников уборочной кампании. Лучших работников будут чествовать на сцене летнего амфитеатра в парке. На протяжении всего дня будут работать аниматоры, торговые ряды, аттракционы. Запланирован и концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой", - рассказали в райисполкоме.

Кстати, участников и гостей праздника приглашают на дегустацию дожиночного каравая. Испекут его из муки зерна нового урожая.

Сейчас уборочная в районе на финишной прямой. Многие из хозяйств завершили жатву. Результаты хорошие, урожай выше прошлогоднего. Валовой сбор зерна в Берестовицком районе планируется на уровне в 63 тыс. т. Для сравнения в прошлом году было собрано около 43 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила около 45 ц/га, что на 12 ц/га выше, чем в 2018-м. В лидерах по урожайности находятся КСУП "Воронецкий" (свыше 62 ц/га), РУСП "Массоляны" (около 62 ц/га), РУСП "Олекшицы" (54,5 ц/га).-0-