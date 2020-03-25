25 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Березинский заповедник подтвердил право на Европейский диплом для охраняемых территорий. Проект резолюции подготовлен по итогам заседания группы специалистов по Европейскому диплому, прошедшего на минувшей неделе в Страсбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Березинском биосферном заповеднике.

Впервые Европейский диплом высшей категории А присудил заповеднику 11 сентября 1995 года Комитет министров Совета Европы. Он подтверждает, что территория природоохранного учреждения обладает исключительной ценностью с точки зрения сохранения природы и характеризуется высоким уровнем управления. При соблюдении всех критериев право на обладание дипломом подтверждается каждые пять или десять лет. В последний раз документ был выдан Березинскому заповеднику на десять лет в 2010 году. Очередная инспекция европейских экспертов прошла в июне 2019 года.

"Члены группы отметили, что Березинский заповедник представляет собой прекрасный пример типового обладателя Европейского диплома, поэтому документ обязательно должен быть возобновлен для данной территории", - рассказали в природоохранном учреждении.

Также эксперты выдали ряд рекомендаций. На основании результатов исследований влияния дороги М3 на фрагментацию биосферного заповедника над дорогой, проходящей по его территории, к концу 2022 года планируется создать не менее трех переходов для крупных представителей фауны. Виадуки заселят характерной для этой местности растительностью, чтобы сделать их более естественными и побудить животных к их использованию. Также к 2021 году предстоит обновить план управления территорией заповедника с целью ее долгосрочной охраны, в том числе включить в него конкретные положения, связанные с изменением климата.

Помимо Березинского заповедника еще одним обладателем Европейского диплома в Беларуси является национальный парк "Беловежская пуща".-0-