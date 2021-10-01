Березовский ТЦСОН готовит к открытию два новых отделения

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Березовский территориальный центр социального обслуживания населения готовит к открытию два новых отделения, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор ТЦСОН Людмила Мороз.

"До конца года мы откроем два отделения дневного пребывания: в Березе для граждан пожилого возраста и в Белоозерске для инвалидов. Сейчас в здании в райцентре заканчивают внутренний косметический ремонт, а в городе энергетиков завершаются работы по обеспечению доступной среды в этом отделении. В планах - открыть в Белоозерске филиал территориального центра. Там уже представлено два направления нашей деятельности - дом совместного самостоятельного проживания и отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста", - сказала Людмила Мороз.

Березовский ТЦСОН активно развивает стационарзамещающие формы работы, внедряет новые социальные услуги. Здесь появились первые в Брестской области дома взаимопомощи и социальной поддержки, в этом году в них организовано проживание 13 пожилых людей. В районе действуют 6 домов зимовки, в которых проживают 12 человек, функционируют 7 приемных, 5 замещающих, 88 патронатных и 25 гостевых семей. Пользуются спросом у жителей "санаторий на дому", "служба милосердия и заботы", услуги дневного присмотра, по обучению навыкам ухода за пожилыми людьми и инвалидами, "домашний помощник" и "родные люди".

Из последних новшеств - внедрение услуги "тревожная кнопка". Она предоставляется гражданам, находящимся на надомном обслуживании, для оказания помощи в ситуациях, угрожающих жизни или здоровью. "Нажав всего одну кнопку на мобильном устройстве (как правило, это единичка), пожилой человек сразу связывается с нашими инспекторами. Звонок приходит на мобильный телефон, который в нашем отделении социальной помощи на дому работает круглосуточно. При необходимости они вызовут скорую помощь, аварийную или коммунальную службу, окажут психологическую, консультативную, другую помощь, в которой человек нуждается в этот момент", - пояснила директор центра.

Накануне Дня пожилых людей Березовский ТЦСОН получил в подарок микроавтобус для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. На его приобретение из средств районного бюджета направлено более Br80 тыс. Микроавтобус рассчитан на 8 посадочных мест и оснащен специальным подъемником для инвалидной коляски. Ключи от автомобиля передал центру председатель райисполкома Сергей Бартош.-0-

Фото Березовского ТЦСОН